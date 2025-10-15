Marc Guehi è nel mirino dell'Inter. La conferma arriva da Sky Sport CH, secondo cui per il 25enne difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese (in scadenza a giugno) i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti lato entourage.

Atletico, intelligente, risponde perfettamente ai requisiti richiesti dallo staff tecnico dell'Inter. Ma il giocatore, che pure è ricettivo rispetto alla proposta nerazzurra, non ha ancora deciso. L'Italia lo attrae, ma non è la sua priorità, essendo profondamente legato alla Premier League. Il Liverpool è lì e Guehi resta un obiettivo. Ad oggi sembra un'idea più allettante agli occhi del calciatore, anche se nulla è stato ancora deciso. L'unica cosa improbabile sembra il rinnovo col Palace.