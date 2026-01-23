Come l'ultima volta che le due squadre si sono incontrate a San Siro, o quasi: l'Inter batte 6-2 il Pisa al termine di una gara che in alcuni tratti ha rasentato la pazzia, ma che alla fine è stata l'ennesima dimostrazione di forza in campionato della squadra di Cristian Chivu. Arrivata oltretutto quando la situazione aveva preso una piega a dir poco inaspettata con la doppietta di Stefano Moreo che ha gelato un San Siro già freddo di suo per il clima. L'inserimento di Federico Dimarco ha però cambiato radicalmente il volto della partita: il 32 nerazzurro è il pistone che mette più potenza nel motore di Cristian Chivu, e dal suo ingresso in campo l'Inter spadroneggia bucando per sei volte la porta del malcapitato Simone Scuffet con sei marcatori diversi. Alla fine, arriva un successo largo e profondo, che permette all'Inter di consegnare le chiavi di San Siro blindando la propria leadership e potendosi godere gli esiti delle partite del weekend.

IL TABELLINO

INTER-PISA 6-2

MARCATORI: 11', 23' Moreo (P), 39' Zielinski (I, rig.), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 3 Esposito (I), 81' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 93' Mkhitaryan (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (34' 32 Dimarco), 8 Sucic (62' 23 Barella), 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto (80' 25 Akanji); 10 Lautaro Martinez (80' 14 Bonny), 94 Esposito (62' 9 Thuram).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.

PISA: 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 15 Touré, 6 Marin (46' 14 Akinsanmiro), 20 Aebischer (70' 99 Lorran), 3 Angori (70' 7 Leris); 10 Tramoni (46' 36 Piccinini), 32 Moreo; 9 Meister (40' 17 Durosinmi).

In panchina: 12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 8 Hojholt, 16 Buffon, 19 Esteves, 35 Loyola.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Gariglio. AVAR: Massa.

Note

Spettatori: 73.594

Possesso palla: 67%-33%

Tiri totali: 32-7

Tiri in porta: 13-3

Ammoniti: Marin (P), Lautaro Martinez (I), Calabresi (P), Barella (I)

Corner: 7-5

Recupero: 1°T 4', 2°T 4'.

95' - FISCHIA MARCENARO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! DOPO LO SPAVENTO INIZIALE, L'INTER TRACIMA E ANNIENTA IL PISA 6-2. E MANDA UN SEGNALE FORTISSIMO ALLE INSEGUITRICI

IL GOL DI MKHITARYAN: Moreo, autore della doppietta iniziale, chiude senza gloria sbucciando un pallone da corner agevolando l'intervento da zero centimetri di Mkhitaryan che finalmente si sblocca e conclude la serata.

93' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKHHHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITARYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNN!!!

91' - Quattro minuti di recupero. Cantano i sostenitori toscani, comunque orgogliosi per aver visto la propria squadra fare prendere un bello spaghetto all'Inter per qualche minuto.

90' - Bastoni si fa un altro allungo in area avversaria e per poco non fa la sestina, Touré spazza l'area.

89' - Intervento pericoloso di Barella su Canestrelli, giallo per lui. Che chiede scusa al difensore pisano.

IL GOL DI BONNY: Lanciato dal maestoso Dimarco, aiutato dal movimento intelligente di Mkhitaryan, Bonny riceve palla, slalomeggia tra tre difensori e poi la piazza di giustezza lì dove Scuffet deve raccoglierla per la quinta volta.

86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! ANGEEEEEEEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNN BOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYYYYY!!!

84' - Dimarco si fa sentire anche in difesa chiudendo su Durosinmi, che però era in offside.

IL GOL DI DIMARCO: Azione acrobatica dell'Inter. Bonny apre per Thuram che si inventa un lancio panoramico per Dimarco che accorre e calcia di prima intenzione. La palla rimbalza a terra, bacia il palo poi l'altro e infine entra in porta, stavolta i legni sono amici del game changer di questa serata.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOO!!!

80' - Ultimi cambi per Chivu: Akanji rileva Carlos Augusto e Bonny prende il posto di Lautaro.

79' - Magia di Lautaro che col terzo occhio serve in spaccata Mkhitaryan che poi appoggia per Thuram. Il francese non ha lo spazio per tirare, chiuso da Leris, e conclude malamente.

78' - Giallo per Akinsanmiro, che protesta in maniera plateale.

77' - Azione da calcio d'angolo, palla da Barella a De Vrij che prova la conclusione in caduta: Scuffet blocca.

75' - Canestrelli sbuca alle spalle di tutti su calcio d'angolo, palla che finisce alta di pochissimo.

73' - Leris scarica una conclusione dalla distanza, parabola centrale che si spegne tra le mani di Sommer.

72' - Ancora Carlos Augusto prova la conclusione acrobatica ad altissimo coefficiente, palla pericolosa che termina fuori.

70' - Lautaro entra in area e mette in mezzo per Zielinski che viene contrastato da Akinsanmiro, a detta di Marcenaro in maniera regolare.

70' - Nel Pisa è il momento di Leris e Lorran, fuori Angori e Aebischer.

68' - Dopo un controllo in area non felice, Lautaro mette il piede riuscendo a servire Mkhitaryan che manda ampiamente a lato.

64' - Carlos Augusto prende palla da buona posizione ma spara altissimo.

63' - Palo di Dimarco! L'esterno raccoglie da posizione decentrata una respinta ravvicinata di Scuffet sul tiro di Thuram, ma viene fermato dal legno dopo una deviazione di Calabresi.

61' - Due cambi per Chivu: fuori Esposito e Sucic, in campo Thuram e Barella.

60' - Scuffet ancora protagonista, bel riflesso a dire no al tiro di Dimarco.

59' - Pio Esposito arriva al volo sull'assist di Dimarco, la conclusione è bella ma centrale e Scuffet rinvia con un volo scenico.

59' - Duello De Vrij-Durosinmi, l'olandese se la cava in maniera rude ma efficace.

57' - Inter che gioca nonostante un avversario a terra, Carlos Augusto crossa in area dove Pio Esposito anticipa Calabresi ma manda fuori.

56' - Calabresi deve ricorrere alle maniere forti per fermare Lautaro, inevitabile il giallo per lui. Era diffidato, salterà anche lui il match col Sassuolo.

52' - Sommer gioca col fuoco riuscendo ad evitare all'ultimo l'intervento di un avversario in area, poi Sucic guadagna una buona punizione a metà campo.

49' - Zielinski prova a entrare in area palla al piede, ma viene ostacolato da Marcenaro. Da regolamento, la palla è finita al Pisa con Scuffet che riconsegna agli avversari.

21.52 - Proprio del Pisa sarà il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.52 - Nel Pisa entrano Piccinini e Akinsanmiro, fuori Tramoni e Marin.

HALFTIME REPORT - Niente, ma proprio niente faceva presagire quello che si è visto in questi primi 45 minuti a San Siro. L'Inter sembrava tranquilla nella gestione del gioco, poi arriva un passaggio un po' così di Henrikh Mkhitaryan per Yann Sommer che non trova niente di meglio da fare che completare il disastro con un assist scellerato che trova i piedi di Stefano Moreo, che ringrazia per l'inaspettato regalo infilando la porta con un pallonetto pazzesco da fuori. Non contento, Moreo fa passare un altro brutto momento al portiere elvetico bucandolo sul suo palo per il momentaneo 0-2 che fa esplodere Alberto Gilardino e i 5mila tifosi toscani e getta l'Inter nell'incubo. Dal quale Cristian Chivu ne esce con l'ingresso di Federico Dimarco per un evanescente Luis Henrique. Il 32 cambia la partita: entra nell'azione che si conclude col rigore calciato da Piotr Zielinski e serve l'assist a Lautaro Martinez per il 2-2 prima che Pio Esposito, lanciato da Alessandro Bastoni, trovi la stoccata di un folle 3-2. Ottovolante decisamente poco aspettato, e poco gradito, di emozioni.

45' + 4 - Finisce un primo tempo assurdo, con Esposito che ha qualcosa da ridire a Coppola per un intervento di pochi istanti prima. L'Inter va al riposo dopo aver visto le streghe in vantaggio per 3-2 sul Pisa.

IL GOL DI ESPOSITO: Ancora azione che parte dai piedi di Dimarco, assist di Lautaro per Bastoni che trova in mezzo il cannoniere nerazzurro che si avventa di testa con tutta la forza in corpo per piazzare la palla con una zuccata inafferrabile per Scuffet.

45' + 3 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

45' + 1 - Quattro minuti di recupero, c'è corner per il Pisa.

44' - Nel frattempo, il Pisa ha sostituto Meister col nuovo acquisto Durosinmi. Era il minuto 40.

IL GOL DI LAUTARO: Ancora Dimarco protagonista, suo l'assist perfetto per Lautaro che arriva a tutta forza travolgendo Angori e inzuccando lì dove Scuffet non può arrivare. L'Inter si rimette in piedi in due minuti.

41' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

39' - Dal dischetto va Zielinski... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRR!! Tiro potente sotto la traversa, Scuffet battuto.

38' - Dal dischetto pronto Zielinski, anche se in sala VAR stanno tenendo fermo tutto prima dell'ok.

37' - Calcio di rigore per l'Inter! Marcenaro vede un tocco largo con la mano di Tramoni sul tiro di Zielinski, dopo un miracolo di Scuffet su Dimarco.

34' - Attenzione, Chivu effettua subito un cambio: fuori Luis Henrique, dentro Dimarco!

33' - Adesso l'Inter è ovviamente all'arrembaggio, ma il Pisa si chiude a doppia mandata nei propri 22 metri.

32' - Palla perfetta di Sucic a ridosso della porta dopo bell'assist di Luis Henrique, Lautaro manca l'appuntamento col pallone per pochi centimetri.

31' - Giallo per proteste per Gilardino, che era in diffida: niente Sassuolo.

30' - Fischi da parte di San Siro, ma forse più per Meister rimasto a terra che costringe Marcenaro a interrompere il gioco.

29' - Tramoni va in avanti e prova il tiro da fuori area, Bisseck si oppone.

28' - Lautaro si gira tra due difensori e tira, Coppola mura col corpo poi spazza il pallone.

26' - Scontro tra capitani, Marcenaro ammonisce Lautaro che rimane incredulo.

25' - Cantano i 5mila tifosi toscani arrivati a San Siro, mentre Chivu manda a scaldare Thuram e Dimarco.

23' - RADDOPPIO DEL PISA! ANCORA MOREO! L'attaccante toscano si avventa sul corner prendendo il tempo a tutti e piegando la mano di Sommer.

22' - Gran palla di Angori, Carlos Augusto chiude di testa in corner anticipando Touré.

21' - Carlos Augusto perde palla dopo essersi scontrato frontalmente con Tramoni, il Pisa tenta la ripartenza immediata ma non ottiene nemmeno un corner.

20' - Corner di Zielinski, Bastoni spizza cogliendo impreparato Lautaro. Scuffet esce e blocca.

19' - Bisseck! Discesa libera del tedesco nella difesa pisana, poi appena entrato in area prova col mancino trovando una conclusione larga che finisce fuori.

16' - Gran palla di Esposito per De Vrij che va al tiro, trovando il primo calcio d'angolo del match per l'Inter.

15' - Sucic prende il tempo a Marin che lo stende, giallo per il capitano dei toscani.

14' - Pisa che pare rinvigorito dal vantaggio a sorpresa, De Vrij deve rifugiarsi in corner.

13' - San Siro gelato dall'errore assurdo del portiere elvetico, che al di là della compartecipazione della difesa compie una giocata suicida rendendo incredibilmente in salita la gara dell'Inter.

11' - INCREDIBILE GOL DEL PISA CON MOREO! Sommer regala la palla all'attaccante toscano non comprendendosi con la difesa, Moreo ringrazia e con un pallonetto infila la porta sguarnita.

10' - Inter che ragiona palla al piede, fin quando Coppola strappa palla a Sucic che ha preso una botta alla nuca.

6' - Doppia torre di testa Sucic-Esposito, palla che arriva ancora una volta comoda a Scuffet.

6' - Dopo una gran giocata offensiva di De Vrij, Pio Esposito raccoglie e calcia di prima intenzione senza inquadrare la porta.

4' - Carlos Augusto ha la meglio nel duello con Calabresi, poi però mette un cross morbido e leggibile per Scuffet.

3' - Pio Esposito prova a giocare la palla a ridosso dell'area toscana tra cinque difensori del Pisa, che alla fine hanno la meglio.

20.46 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Lautaro e Marin davanti a Marcenaro per il sorteggio del campo.

20.43 - Squadre in campo per il prepartita.

20.33 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti il calcio d'inizio a San Siro.

