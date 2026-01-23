Come l'ultima volta che le due squadre si sono incontrate a San Siro, o quasi: l'Inter batte 6-2 il Pisa al termine di una gara che in alcuni tratti ha rasentato la pazzia, ma che alla fine è stata l'ennesima dimostrazione di forza in campionato della squadra di Cristian Chivu. Arrivata oltretutto quando la situazione aveva preso una piega a dir poco inaspettata con la doppietta di Stefano Moreo che ha gelato un San Siro già freddo di suo per il clima. L'inserimento di Federico Dimarco ha però cambiato radicalmente il volto della partita: il 32 nerazzurro è il pistone che mette più potenza nel motore di Cristian Chivu, e dal suo ingresso in campo l'Inter spadroneggia bucando per sei volte la porta del malcapitato Simone Scuffet con sei marcatori diversi. Alla fine, arriva un successo largo e profondo, che permette all'Inter di consegnare le chiavi di San Siro blindando la propria leadership e potendosi godere gli esiti delle partite del weekend.
IL TABELLINO
INTER-PISA 6-2
MARCATORI: 11', 23' Moreo (P), 39' Zielinski (I, rig.), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 3 Esposito (I), 81' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 93' Mkhitaryan (I)
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (34' 32 Dimarco), 8 Sucic (62' 23 Barella), 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto (80' 25 Akanji); 10 Lautaro Martinez (80' 14 Bonny), 94 Esposito (62' 9 Thuram).
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo.
Allenatore: Cristian Chivu.
PISA: 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 15 Touré, 6 Marin (46' 14 Akinsanmiro), 20 Aebischer (70' 99 Lorran), 3 Angori (70' 7 Leris); 10 Tramoni (46' 36 Piccinini), 32 Moreo; 9 Meister (40' 17 Durosinmi).
In panchina: 12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 8 Hojholt, 16 Buffon, 19 Esteves, 35 Loyola.
Allenatore: Alberto Gilardino.
Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Gariglio. AVAR: Massa.
Note
Spettatori: 73.594
Possesso palla: 67%-33%
Tiri totali: 32-7
Tiri in porta: 13-3
Ammoniti: Marin (P), Lautaro Martinez (I), Calabresi (P), Barella (I)
Corner: 7-5
Recupero: 1°T 4', 2°T 4'.
RIVIVI IL LIVE
95' - FISCHIA MARCENARO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! DOPO LO SPAVENTO INIZIALE, L'INTER TRACIMA E ANNIENTA IL PISA 6-2. E MANDA UN SEGNALE FORTISSIMO ALLE INSEGUITRICI
IL GOL DI MKHITARYAN: Moreo, autore della doppietta iniziale, chiude senza gloria sbucciando un pallone da corner agevolando l'intervento da zero centimetri di Mkhitaryan che finalmente si sblocca e conclude la serata.
93' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKHHHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITARYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNN!!!
91' - Quattro minuti di recupero. Cantano i sostenitori toscani, comunque orgogliosi per aver visto la propria squadra fare prendere un bello spaghetto all'Inter per qualche minuto.
90' - Bastoni si fa un altro allungo in area avversaria e per poco non fa la sestina, Touré spazza l'area.
89' - Intervento pericoloso di Barella su Canestrelli, giallo per lui. Che chiede scusa al difensore pisano.
IL GOL DI BONNY: Lanciato dal maestoso Dimarco, aiutato dal movimento intelligente di Mkhitaryan, Bonny riceve palla, slalomeggia tra tre difensori e poi la piazza di giustezza lì dove Scuffet deve raccoglierla per la quinta volta.
86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! ANGEEEEEEEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNN BOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYYYYY!!!
84' - Dimarco si fa sentire anche in difesa chiudendo su Durosinmi, che però era in offside.
IL GOL DI DIMARCO: Azione acrobatica dell'Inter. Bonny apre per Thuram che si inventa un lancio panoramico per Dimarco che accorre e calcia di prima intenzione. La palla rimbalza a terra, bacia il palo poi l'altro e infine entra in porta, stavolta i legni sono amici del game changer di questa serata.
82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOO!!!
80' - Ultimi cambi per Chivu: Akanji rileva Carlos Augusto e Bonny prende il posto di Lautaro.
79' - Magia di Lautaro che col terzo occhio serve in spaccata Mkhitaryan che poi appoggia per Thuram. Il francese non ha lo spazio per tirare, chiuso da Leris, e conclude malamente.
78' - Giallo per Akinsanmiro, che protesta in maniera plateale.
77' - Azione da calcio d'angolo, palla da Barella a De Vrij che prova la conclusione in caduta: Scuffet blocca.
75' - Canestrelli sbuca alle spalle di tutti su calcio d'angolo, palla che finisce alta di pochissimo.
73' - Leris scarica una conclusione dalla distanza, parabola centrale che si spegne tra le mani di Sommer.
72' - Ancora Carlos Augusto prova la conclusione acrobatica ad altissimo coefficiente, palla pericolosa che termina fuori.
70' - Lautaro entra in area e mette in mezzo per Zielinski che viene contrastato da Akinsanmiro, a detta di Marcenaro in maniera regolare.
70' - Nel Pisa è il momento di Leris e Lorran, fuori Angori e Aebischer.
68' - Dopo un controllo in area non felice, Lautaro mette il piede riuscendo a servire Mkhitaryan che manda ampiamente a lato.
64' - Carlos Augusto prende palla da buona posizione ma spara altissimo.
63' - Palo di Dimarco! L'esterno raccoglie da posizione decentrata una respinta ravvicinata di Scuffet sul tiro di Thuram, ma viene fermato dal legno dopo una deviazione di Calabresi.
61' - Due cambi per Chivu: fuori Esposito e Sucic, in campo Thuram e Barella.
60' - Scuffet ancora protagonista, bel riflesso a dire no al tiro di Dimarco.
59' - Pio Esposito arriva al volo sull'assist di Dimarco, la conclusione è bella ma centrale e Scuffet rinvia con un volo scenico.
59' - Duello De Vrij-Durosinmi, l'olandese se la cava in maniera rude ma efficace.
57' - Inter che gioca nonostante un avversario a terra, Carlos Augusto crossa in area dove Pio Esposito anticipa Calabresi ma manda fuori.
56' - Calabresi deve ricorrere alle maniere forti per fermare Lautaro, inevitabile il giallo per lui. Era diffidato, salterà anche lui il match col Sassuolo.
52' - Sommer gioca col fuoco riuscendo ad evitare all'ultimo l'intervento di un avversario in area, poi Sucic guadagna una buona punizione a metà campo.
49' - Zielinski prova a entrare in area palla al piede, ma viene ostacolato da Marcenaro. Da regolamento, la palla è finita al Pisa con Scuffet che riconsegna agli avversari.
------
21.52 - Proprio del Pisa sarà il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
21.52 - Nel Pisa entrano Piccinini e Akinsanmiro, fuori Tramoni e Marin.
HALFTIME REPORT - Niente, ma proprio niente faceva presagire quello che si è visto in questi primi 45 minuti a San Siro. L'Inter sembrava tranquilla nella gestione del gioco, poi arriva un passaggio un po' così di Henrikh Mkhitaryan per Yann Sommer che non trova niente di meglio da fare che completare il disastro con un assist scellerato che trova i piedi di Stefano Moreo, che ringrazia per l'inaspettato regalo infilando la porta con un pallonetto pazzesco da fuori. Non contento, Moreo fa passare un altro brutto momento al portiere elvetico bucandolo sul suo palo per il momentaneo 0-2 che fa esplodere Alberto Gilardino e i 5mila tifosi toscani e getta l'Inter nell'incubo. Dal quale Cristian Chivu ne esce con l'ingresso di Federico Dimarco per un evanescente Luis Henrique. Il 32 cambia la partita: entra nell'azione che si conclude col rigore calciato da Piotr Zielinski e serve l'assist a Lautaro Martinez per il 2-2 prima che Pio Esposito, lanciato da Alessandro Bastoni, trovi la stoccata di un folle 3-2. Ottovolante decisamente poco aspettato, e poco gradito, di emozioni.
------
45' + 4 - Finisce un primo tempo assurdo, con Esposito che ha qualcosa da ridire a Coppola per un intervento di pochi istanti prima. L'Inter va al riposo dopo aver visto le streghe in vantaggio per 3-2 sul Pisa.
IL GOL DI ESPOSITO: Ancora azione che parte dai piedi di Dimarco, assist di Lautaro per Bastoni che trova in mezzo il cannoniere nerazzurro che si avventa di testa con tutta la forza in corpo per piazzare la palla con una zuccata inafferrabile per Scuffet.
45' + 3 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
45' + 1 - Quattro minuti di recupero, c'è corner per il Pisa.
44' - Nel frattempo, il Pisa ha sostituto Meister col nuovo acquisto Durosinmi. Era il minuto 40.
IL GOL DI LAUTARO: Ancora Dimarco protagonista, suo l'assist perfetto per Lautaro che arriva a tutta forza travolgendo Angori e inzuccando lì dove Scuffet non può arrivare. L'Inter si rimette in piedi in due minuti.
41' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!
39' - Dal dischetto va Zielinski... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRR!! Tiro potente sotto la traversa, Scuffet battuto.
38' - Dal dischetto pronto Zielinski, anche se in sala VAR stanno tenendo fermo tutto prima dell'ok.
37' - Calcio di rigore per l'Inter! Marcenaro vede un tocco largo con la mano di Tramoni sul tiro di Zielinski, dopo un miracolo di Scuffet su Dimarco.
34' - Attenzione, Chivu effettua subito un cambio: fuori Luis Henrique, dentro Dimarco!
33' - Adesso l'Inter è ovviamente all'arrembaggio, ma il Pisa si chiude a doppia mandata nei propri 22 metri.
32' - Palla perfetta di Sucic a ridosso della porta dopo bell'assist di Luis Henrique, Lautaro manca l'appuntamento col pallone per pochi centimetri.
31' - Giallo per proteste per Gilardino, che era in diffida: niente Sassuolo.
30' - Fischi da parte di San Siro, ma forse più per Meister rimasto a terra che costringe Marcenaro a interrompere il gioco.
29' - Tramoni va in avanti e prova il tiro da fuori area, Bisseck si oppone.
28' - Lautaro si gira tra due difensori e tira, Coppola mura col corpo poi spazza il pallone.
26' - Scontro tra capitani, Marcenaro ammonisce Lautaro che rimane incredulo.
25' - Cantano i 5mila tifosi toscani arrivati a San Siro, mentre Chivu manda a scaldare Thuram e Dimarco.
23' - RADDOPPIO DEL PISA! ANCORA MOREO! L'attaccante toscano si avventa sul corner prendendo il tempo a tutti e piegando la mano di Sommer.
22' - Gran palla di Angori, Carlos Augusto chiude di testa in corner anticipando Touré.
21' - Carlos Augusto perde palla dopo essersi scontrato frontalmente con Tramoni, il Pisa tenta la ripartenza immediata ma non ottiene nemmeno un corner.
20' - Corner di Zielinski, Bastoni spizza cogliendo impreparato Lautaro. Scuffet esce e blocca.
19' - Bisseck! Discesa libera del tedesco nella difesa pisana, poi appena entrato in area prova col mancino trovando una conclusione larga che finisce fuori.
16' - Gran palla di Esposito per De Vrij che va al tiro, trovando il primo calcio d'angolo del match per l'Inter.
15' - Sucic prende il tempo a Marin che lo stende, giallo per il capitano dei toscani.
14' - Pisa che pare rinvigorito dal vantaggio a sorpresa, De Vrij deve rifugiarsi in corner.
13' - San Siro gelato dall'errore assurdo del portiere elvetico, che al di là della compartecipazione della difesa compie una giocata suicida rendendo incredibilmente in salita la gara dell'Inter.
11' - INCREDIBILE GOL DEL PISA CON MOREO! Sommer regala la palla all'attaccante toscano non comprendendosi con la difesa, Moreo ringrazia e con un pallonetto infila la porta sguarnita.
10' - Inter che ragiona palla al piede, fin quando Coppola strappa palla a Sucic che ha preso una botta alla nuca.
6' - Doppia torre di testa Sucic-Esposito, palla che arriva ancora una volta comoda a Scuffet.
6' - Dopo una gran giocata offensiva di De Vrij, Pio Esposito raccoglie e calcia di prima intenzione senza inquadrare la porta.
4' - Carlos Augusto ha la meglio nel duello con Calabresi, poi però mette un cross morbido e leggibile per Scuffet.
3' - Pio Esposito prova a giocare la palla a ridosso dell'area toscana tra cinque difensori del Pisa, che alla fine hanno la meglio.
------
20.46 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!
20.44 - Lautaro e Marin davanti a Marcenaro per il sorteggio del campo.
20.43 - Squadre in campo per il prepartita.
20.33 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti il calcio d'inizio a San Siro.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:59 videoInter-Pisa 6-2, Tramontana: "Mamma mia, roba da Pazza Inter! Dimarco onnipotente. Sommer..."
- 23:55 Inter-Pisa, la moviola - Marcenaro si perde qualche cartellino di troppo. Giusto il rigore: il braccio di Tramoni è largo
- 23:54 Chivu in conferenza: "Sommer e Luis Henrique? Fischiate me, non i ragazzi. Mercato, la società sa le mie richieste"
- 23:50 RAI Sport - Esposito, partiti i dialoghi per il rinnovo: previsto un importante ritocco dell'ingaggio
- 23:43 Pisa, Moreo a RAI Sport: "Due gol a San Siro restano per sempre. Male aver mollato nella ripresa"
- 23:41 Esposito a ITV: "I cori a San siro sono il massimo che si può ottenere. In Germania per dare il 100%"
- 23:37 Chivu a ITV: "Non puntiamo il dito contro le prestazioni individuali, il responsabile sono io"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Il gol dell'1-0 è colpa mia, non di Sommer. Pio Esposito ha voglia di mettersi in gioco"
- 23:34 Pio Esposito a Sky: "Un onore sudare per questa maglia. La reazione che abbiamo avuto è tanta roba"
- 23:30 Pisa, Moreo in conferenza: "Paura dopo il rigore dell'Inter. Sono arrabbiato. Ci sta perdere, ma così è un po' troppo"
- 23:25 Pisa, Gilardino a Sky: "Dopo il rigore abbiamo perso le distanze, Dimarco ha fatto nettamente la differenza"
- 23:22 Bonny a ITV: "Vincere così è più bello, ora dobbiamo riposare bene per il Dortmund"
- 23:22 Pisa, Gilardino in conferenza: "Sconfitta brutta, nel secondo tempo tanta, tanta Inter. E quell'occasione di Canestrelli..."
- 23:20 Sky - Capitolo portiere: con il 'Dibu' Martinez discussioni su un biennale. Ma non è l'unico nome in lista: in primavera la decisione
- 23:17 Pisa, Moreo a DAZN: "Il primo gol? Ho visto Sommer fuori e ho calciato. Voglio salvare questa squadra"
- 23:14 Pisa, Gilardino a DAZN: "Serata amara e risultato pesante. Nel secondo tempo tantissima Inter, è fortissima"
- 23:09 Bonny in conferenza: "Tre gol in 8', l'esempio che siamo una squadra forte. Scudetto, abbiamo il dovere di provarci"
- 23:06 Dimarco Player of the Match: "Dopo la brutta parentesi dello scorso anno ho voluto azzerare tutto"
- 23:05 Esposito a DAZN: "Dalla Nord lo stesso coro di Vieri? Sono onorato, ma non mi piacciono questi paragoni"
- 23:02 Inter-Pisa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Bonny a DAZN: "Di Dimarco il gol più bello. Io dovevo segnare il mio, se no mi ammazzavano"
- 22:50 Game, set, fuga: l'Inter passa dalle stalle alle stelle e travolge con un netto 6-2 il Pisa. Leadership Scudetto blindata
- 22:45 Inter-Pisa 6-2, Fischio Finale - Avvio horror, prosieguo comedy. La capolista si regala emozioni da allungo
- 22:42 Inter-Pisa, le pagelle - Dimarco game changer, Pio gol da coro. Chivu boccia Luis Henrique, ma Sommer?
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-PISA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:21 Inter-Pisa, la risposta del Meazza in un freddo venerdì: quasi 76.600 spettatori
- 21:52 De Vrij al cambio campo: "Chivu ci ha detto di chiudere la partita, anche se dobbiamo stare attenti"
- 20:24 Carlos Augusto a DAZN: "Da quinto o da braccetto, darò sempre il meglio per l'Inter"
- 20:23 Pisa, Calabresi a DAZN: "Orgoglioso dei tifosi, qualsiasi risultato ci sarà combatteremo per loro per salvarci"
- 20:20 Cristian Chivu sarà tedoforo per Milano-Cortina. Onore accolto col sorriso: "Ho mal di schiena..."
- 20:18 Pisa, Gilardino a DAZN: "Inter prima della classe, per portare la nostra identità a San Siro serve coraggio"
- 20:08 Chivu: "Cresciuti rispetto a inizio stagione, manteniamo questa consistenza. Luis Henrique, un solo rimprovero"
- 19:58 UFFICIALE - Napoli, aspettando Giovane salutano Lucca e Lang: il primo va in Premier, il secondo in Turchia
- 19:54 Carlos Augusto a ITV: "Lavoriamo per essere tutti al top fisicamente. Pisa? Ormai non ci sono più partite facili"
- 19:43 Dal Brasile - Inter, pronta un'offerta subito per Robinho jr.. Il Santos orientato al no per un motivo
- 19:29 L'ultima(?) del designatore: per Inter-Pisa scelti assistenti 'stranieri' anziché guardalinee coi "'Bindoni' al posto del cuore"...
- 19:14 Garcia, all. Hajduk Spalato: "Mlacic, niente amichevoli per il mercato. Poi certe cose non dipendono da me"
- 19:00 Amelia: "Scudetto, vedo l'Inter distaccata dalle altre. E con questo ritmo..."
- 18:45 Como, Fabregas: "Classifica? Non la guardo, dobbiamo ridurre il gap tra il decimo posto e le big"
- 18:30 Lotta Scudetto, Renica: "Inter più avanti per due motivi. Rosa del Napoli forte, ma..."
- 18:15 Amoruso ricorda: "A gennaio mi arrivarono le richieste di Juve, Milan e Inter. Ecco perché scelsi i bianconeri"
- 18:00 Equilibri in testa alla classifica, la convinzione di M. Orlando: "La Roma può diventare l'anti-Inter"
- 17:45 Focus sul Pisa: toscani con una sola vittoria in campionato. E l'approccio tattico di Gilardino è chiaro
- 17:30 Luci a San Siro: Inter, l'anticipo col Pisa per tentare un nuovo allungo. E guardando le statistiche...
- 17:15 Fiorentina, l'ex Inter Fabbian si presenta: "Mi ha convinto il progetto, darò il mio meglio"
- 17:00 Giannichedda: "Se il Napoli perde con la Juve grande occasione per l'Inter. Contro l'Arsenal i nerazzurri hanno dimostrato..."
- 16:45 Mlacic-Inter, attesa per l'incontro con il nuovo agente Ramadani. L'Udinese ci pensa e si registra alla corsa: la situazione
- 16:30 L'Inter a caccia del terzo clean sheet di fila in A, non accade da un anno. Score perfetto contro le "piccole"
- 16:16 Sensi torna protagonista in Cipro e l'Anorthosis lo blinda: rinnovo fino al 2027
- 16:02 UFFICIALE - Balotelli riparte dagli Emirati Arabi. L'annuncio dell'Al Ittifaq: "Un nome che non ha bisogno di presentazioni"
- 15:48 Man. City, Guardiola incorona l'Arsenal: "E' la squadra migliore al mondo in questo momento"
- 15:33 Adani: "Dibu Martinez-Inter? Ha due p**** quadrate, lo metto tra i primi 3-4 al mondo. Se lo contestiamo..."
- 15:18 Post Sommer, Vicario resta un'opzione forte: è il profilo che piace di più all'Inter. La situazione
- 15:05 Ventola: "Dibu Martinez? L'Inter deve puntare su un portiere più giovane come Vicario e Caprile"
- 14:51 Borghi: "L'Inter non concretizza nel momento in cui fa meglio. Meriti a Pio, ma la ThuLa è il motore"
- 14:37 PSV, Bosz: "Qualità dal mercato o dobbiamo accontentarci dei giocatori che abbiamo. Un'ala? No, un attaccante"
- 14:23 Qui Pisa - Gilardino ne convoca 24 per l'Inter: riecco Akinsanmiro, c'è il nuovo arrivato Felipe Loyola
- 14:09 Dalla Turchia - Offerta ufficiale del Besiktas per Luis Henrique: chiesto un prestito con diritto. L'Inter dice 'no'
- 13:55 L'Inter piange la scomparsa di Cella, campione d'Italia in nerazzurro nel 1970/71: il cordoglio del club
- 13:40 Sky - Verso Inter-Pisa, le probabili scelte di Chivu: possibile riposo per Bastoni, Zielinski e Thuram
- 13:25 videoJakirovic ottiene l'idoneità sportiva e lascia il CONI. Nelle prossime ore la tappa in sede per la firma con l'Inter
- 13:10 Consolini: "Gruppo forte, pensiamo alla squadra prima che a noi. A Ivana ruberei..."
- 12:56 SI - Inter-Perisic, al momento non si registrano aperture ufficiali del PSV. Luis Henrique, no a tre sondaggi
- 12:42 Zuberek: "Io calciatore grazie a mio padre. L'infortunio mi ha dato più carica"
- 12:28 Cassano abbagliato dalla qualità di Sucic: "E' un talento, nelle movenze mi ricorda Prosinecki"
- 12:14 videoInter, via all'iter prima delle firme per Leon Jakirovic: il croato al CONI per l'idoneità sportiva
- 12:00 INTER-PISA, ULTIME e PROBABILE. SUCIC, JAKIROVIC, MLACIC... e PERISIC: è un'INTER alla CROATA
- 11:45 Caressa: "I ko dell'Inter con le big? Problema di struttura". Poi duro con Luis Henrique
- 11:30 Bergomi: "Inter-Arsenal, ecco dove sbagliano i nerazzurri. Pio maturo, ma la coppia resta Thuram-Lautaro"