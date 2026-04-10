Zeki Celik, in campo domenica scorsa al Meazza con la Roma, potrebbe tornare a calcare il terreno del Meazza anche la prossima stagione ma con una maglia diversa e maggiore continuità. L'Inter infatti, come noto, considera il classe '97 di Yildirim una valida opzione per la fascia destra, sia da laterale sia potenzialmente da braccetto. Soprattutto perché salvo rinnovo con il club giallorosso, ad oggi non previsto, il turco si libererebbe a parametro zero dal 1° luglio e sarebbe la classica opportunità di mercato di cui tanto spesso parla il presidente Beppe Marotta.

Occhio però. Come appurato da FcInterNews.it, Celik non arriverebbe in caso di cessione di Denzel Dumfries, ma idealmente prenderebbe il posto nella rosa nerazzurra di Matteo Darmian, anche lui a fine contratto. Sarebbe il jolly per più ruoli come lo è stato il numero 36 sotto le gestioni di Antonio Conte, Simone Inzaghi e Cristian Chivu.