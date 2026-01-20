Il calcio giocato chiama, stasera l'Inter si gioca contro l'Arsenal una buona fetta delle sue possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League senza passare dai playoff. Nel mentre, però, essendo gennaio un mese di calciomercato, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare per trovare un esterno in grado di far rifiatare Luis Henrique e rappresentare una soluzione temporanea fino a giugno.

In tal senso, restano vive le possibilità di un ritorno in grande stile di Ivan Perisic, a prescindere da quanto filtra dall'Olanda dove il PSV Eindhoven non pensa di privarsene. Sarebbe, se ci fossero le condizioni, un'operazione da ultimi 2-3 giorni di finestra di mercato, in particolare se le lampadine fallissero la qualificazione ai playoff di Champions. Il croato rimane dunque un'opzione valida, anche se il preferito è sempre stato Dan Ndoye, sul taccuino nerazzurro da parecchio tempo. Il Nottingham Forest però ad oggi non ha mai aperto a una cessione dello svizzero, che nelle intenzioni del club sarebbe l'investimento anticipato della prossima stagione e non una semplice 'toppa'. Difficile comunque che gli inglesi accettino di privarsene dopo pochi mesi dal suo acquisto.

Tra gli esterni presi in considerazione, che secondo quanto appurato da FcInterNews.it è stato proposto recentemente, figura anche Gabriel Strefezza, classe '97 oggi in forza all'Olympiacos, dopo anni di esperienza nel calcio italiano, l'ultimo con la maglia del Como. Giocatore bravo su entrambe le fasce, ha caratteristiche più offensive che difensive ma è sempre stato in grado di adattarsi alle necessità. Si tratta oggi solo di uno dei tanti nomi sul taccuino dell'Inter, che mira a trovare la soluzione giusta per le necessità di Cristian Chivu in questi ultimi 10 giorni di mercato.