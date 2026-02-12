Da valida alternativa dalla panchina a punto di riferimento nell'undici titolare. Yann Bisseck è diventato grande, almeno dal punto di vista calcistico, al punto che gli stessi tifosi nerazzurri preferiscono sottolinearne le prestazioni piuttosto che rimarcarne di recenti errori. Cristian Chivu lo ha promosso braccetto destro titolare, ma all'occorrenza gli affida anche il ruolo di centrale oppure braccetto sinistro. Evidenti segnali di fiducia e di stima nei suoi confronti. Merito di prestazioni importanti che non sono passati inosservate anche in ambito internazionale dove parecchi club gli hanno messo gli occhi addosso.

Secondo quanto risulta a FcInterNews ce ne sarebbe uno di Premier League pronto a mettere sul tavolo 40 milioni di euro la prossima estate (la scorsa estate il Crystal Palace ci provò seriamente). Cifra importante ma che potrebbe essere considerata bassa qualora il difensore classe 2000 venisse convocato dal CT Julian Nagelsmann al Mondiale e magari facesse anche bella figura. In questo caso la valutazione del tedesco potrebbe crescere e questi 40 milioni essere solo una base di partenza per un eventuale trattativa.