Sette gol in 13 presenze, di cui appena 6 da titolare: un centro ogni 101 minuti. Come sottolinea La Repubblica, i numeri di Pio Esposito in Nazionale sorprendono e fanno ben sperare l'ambiente azzurro di aver trovato davvero il centravanti perfetto per le rinnovate ambizioni del calcio italiano. Solo Enrico Chiesa, con una trete (7 in totale) ogni 95 minuti ha fatto meglio di lui. Gigi Riva, a cinquant'anni di distanza ancora il miglior scorer dell'Italia con 35 gol, aveva una media inferiore (105') così come Peppino Meazza (103'). Considerando i giocatori ancora in attività, il marcatore più prolifico in azzurro è Mario Balotelli (14 gol), che è anche l'ultimo ad aver segnato in un Mondiale. Moise Kean sta facendo bene (13), anche Mateo Retegui e Giacomo Raspadori sono in doppia cifra (11), però Pio ha un altro impatto, altre prospettive e una promessa di futuro su cui Mancini ha già investito, sostenendo che possa ripercorrere le orme di Luca Toni e Bobo Vieri. In particolare il primo, con il quale le somiglianze sono evidenti.
Con l'Inter è diverso
Ma al di là dei numeri, per il CT il classe 2005 non è soltanto un terminale ma un ingranaggio, è il perno della manovra d’attacco, il fulcro su cui appoggiare il gioco offensivo perché sta facendo benone soprattutto quello. In Nazionale, Esposito gioca in maniera differente rispetto all’Inter, se non altro perché nel club deve sottostare alle gerarchie che lo collocano al di sotto di Lautaro Martinez (di molto) e di Marcus Thuram (di poco): Cristian Chivu non può fargli girare la squadra attorno come fa Mancini, normale quindi che in nerazzurro svolga soprattutto le funzioni di gregario.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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