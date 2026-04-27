Solita, sfrenata esplosione di gioia per Marcus Thuram, che dopo il lungo periodo di appannamento ha ritrovato la forma dei tempi migliori dimostrando di essere giocatore essenziale per questa Inter. Ieri sera, l'attaccante francese ha trovato la sua 50esima marcatura con la maglia nerazzurra, staccando con tempismo da campione sull'assist di Federico Dimarco e colpendo di testa in maniera inafferrabile per il portiere granata Alberto Paleari. Gol che è valso anche allo stesso Dimarco il raggiungimento di un record assoluto, avendo centrato il 18esimo assist in una singola stagione di Serie A, staccando così in maniera definitiva Alejandro Gomez, che nella stagione 2019-2020 si fermò a quota 16.

Il particolare gustoso della rete di ieri è che l'esultanza del Tikus non era tanto per la rete segnata, quanto per il fatto di aver aiutato il proprio compagno a raggiungere questo fatidico record. E glielo grida con tutta la voce che ha nel momento dell'abbraccio con la squadra: "Hai il record", dice più volte Thuram a Dimarco, prima di cimentarsi nel gesto dello 'sciuscià' ricordando i tempi di Francesco Moriero e Alvaro Recoba. Un momento, questo, che testimonia come l'alchimia del gruppo sia per il numero nove nerazzurro la cosa più importante.