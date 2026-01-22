L'Inter è l'italiana con più ricavi in Italia, ma il confronto con le altre big d'Europa è impari. La Football Money League illustrata da Deloitte riguardo alla stagione 2024-25, e sottolineata dalla Gazzetta dello Sport, vede infatti i nerazzurri undicesimi al mondo con 538 milioni di euro, grazie anche alla finale di Champions raggiunta. Milan e Juventus sono rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto, a 410 e 402 milioni.

Numeri molto lontani da quelli del Real Madrid, primo a 1161 milioni di euro, e Barcellona, a 975 milioni. Segue il Bayern Monaco a 861 milioni, quindi PSG (837), Liverpool (836), Manchester City (829), Arsenal (822) e via via tutte le altre. Il quadro è che nelle prime dieci squadre ce ne sono sei di Premier League, due di Liga, una di Bundesliga e una di Ligue 1.