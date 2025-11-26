ATLETICO MADRID-INTER 1-0 (9' Alvarez)

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Inter punita oltre i propri demeriti in questi primi quarantacinque minuti. I nerazzurri sono protagonisti di un buon avvio e nel complesso tengono bene il campo, non soffrono molto le iniziative di un Atletico Madird enigmatico che non si capisce che tipo di gioco voglia fare, ma pagano all'eccesso un'azione rocambolesca, macchiata anche da un tocco sospetto di Alex Baena, che frutta il gol di Julian Alvarez lesto ad anticipare Carlos Augusto e firmare la rete che sin qui fa la differenza. La squadra di Chivu è pienamente dentro il match, anche se fatica a trovare lo spazio per finalizzare.

45' + 3 - Letexier decreta la fine del primo tempo: Atletico Madrid a riposo in vantaggio per 1-0 sull'Inter grazie al gol di Julian Alvarez.

45' + 3 - Un'azione promettente per l'Inter si trasforma in una ripartenza Atletico, con Bisseck che travolge Gallagher con conseguente punizione biancorossa.

45' + 1 - Tre minuti di recupero.

45' - Bella palla di Barrios in profondità sulla quale Alvarez non arriva.

44' - Dimarco trattiene Simeone impedendone la ripartenza, cartellino giallo per lui.

43' - Grande chance per l'Inter: palla recuperata da Barella e messa in mezzo dove Bisseck scarica intelligentemente per Dimarco che prova sul palo più lontano ma manda fuori.

42' - Spinta da dietro su Zielinski, Inter che batte rapidamente la punizione.

38' - Dimarco non riesce a tenere in campo un pallone, rimessa Atletico.

37' - Stavolta Simeone il fallo lo prende, però Lautaro va a protestare apertamente reclamando un giallo per il suo connazionale.

36' - Ancora un contatto in area Inter con Bastoni e Giuliano Simeone che cade platealmente, Letexier fa ampi cenni di proseguire.

35' - Zielinski entra in area e mette un pallone in mezzo, dove però non ci sono compagni.

34' - Altro fallo guadagnato da Bonny, che rincula nuovamente fino a metà campo incurante del pericolo di perdere palla.

32' - Gladiatorio Bonny tra tre difensori dell'Atletico, alla fine il francese strappa il fallo a Gimenez.

31' - Fallo di Barrios su Barella, che poi frana addosso a Cardoso.

28' - Continua a protestare Simeone junior mentre esce dopo i soccorsi.

27' - Cardoso strappa palla in modo duro ma regolare a Lautaro, sugli sviluppi contatto in area tra Bastoni e Giuliano Simeone che rimane a terra dopo una manata sulla spalla. Non una scena edificante.

25' - Avanza l'Atletico, ci prova ancora Julian Alvarez con un tiro che non causa problemi a Sommer.

25' - Carlos Augusto reclama col guardalinee per una spinta di Ruggeri, ma è rimessa per l'Atletico.

22' - Richiamo verbale di Letexier per Dimarco, che colpisce Gallagher con un pestone. Simeone reclama vistosamente l'ammonizione.

21' - Zielinski calcia dal limite dell'area, palla che finisce sul corpo di Bonny.

20' - Calhanoglu si inventa una conclusione velenosa dalla distanza, Musso si allunga e devia in corner.

17' - Hancko prova un cross che viene rimpallato, l'ex Fiorentina raccoglie e calcia un tiro-cross che attraversa tutto lo specchio della porta.

15' - Atletico che ora si prende il pallino del gioco.

12' - Letexier convalida la rete, Atletico Madrid in vantaggio. Ma i dubbi restano...

11' - Letexier va all'on field review.

9' - Segna l'Atletico Madrid con Alvarez dopo un gran recupero di Molina su Calhanoglu, però Letexier ferma tutto per un fallo di mano di Baena. La sfera rimpalla sul braccio di Baena dopo l'intervento di Carlos Augusto, il VAR al lavoro per verificare il giro del pallone.

8' - Barella esce benissimo da una situazione che rischiava di diventare spinosa e va in campo aperto servendo Bonny che dialoga con Lautaro il cui tiro è troppo debole per impensierire Musso.

7' - Bisseck riceve un bel pallone da Lautaro, poi esita un attimo di troppo tentando l'accentramento prima di tirare. Pallone respinto sul quale Lautaro non arriva a coordinarsi bene.

6' - Crossa Molina, Julian Alvarez si trova in posizione ottimale ma non riesce ad arrivare sul pallone.

3' - Ottimo inserimento in area di Dimarco che arriva a calciare libero davanti a Musso, tentativo in diagonale con poco angolo per colpire e che termina fuori.

2' - Calcia Dimarco, traiettoria interessante ma sulla quale Musso ci arriva con un bel tuffo.

1' - Strattonato Barella da Baena, punizione a ridosso dell'area di rigore avversaria per l'Inter.

21.01 - Spetta all'Atletico Madrid il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.59 - Gimenez e Lautaro davanti a Letexier per il sorteggio.

20.57 - Atletico Madrid e Inter entrano in campo, accolti dal ruggito dello stadio.

20.54 - Abbraccio nello spogliatoio tra Chivu e l'ex compagno di squadra Julio Cesar, inviato di Prime Video.

20.47 - Il riscaldamento è terminato. Fra pochi minuti calcio d'inizio del match.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-INTER 1-0

MARCATORE: 9' Alvarez

ATLETICO MADRID: 1 Musso; 16 Molina, 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri; 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso, 4 Gallagher; 19 Alvarez, 10 Alex Baena.

In panchina: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Letexier (FRA). Assistenti: Rahmouni - Mugnier. Quarto ufficiale: Pignar. VAR: Delajod. Assistente VAR: Tiago Martins.

Note

Ammoniti: Dimarco (I)

Corner: 0-1

Recupero: 1°T 3'.