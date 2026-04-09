Dopo la batosta subita in casa dell'Inter, la Roma vuole voltare immediatamente pagina e ripartire forte già contro il Pisa per continuare a tenere accesa la speranza di qualificazione in Champions. "In questo momento non pensiamo al futuro, dobbiamo pensare al presente - ha spiegato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa -. Il secondo tempo di Milano non deve succedere, c'è stato sicuramente un crollo di umore e questa è l'unica cosa che non deve mai capitare. Questa squadra ha la coscienza a posto per come ha lavorato e per il percorso fatto in questa stagione, è una squadra di ragazzi seri che reagisce sempre e cerca di fare il massimo. Incontriamo una squadra quasi retrocessa, ma sappiamo che il Pisa è sempre una squadra ostica che ha fatto ottime prestazioni e le partite vanno sempre vinte. Non abbiamo margini di errore a cominciare da domani. Le gare di Serie A poi possono diventare agevoli, ma all'inizio sono sempre complicate. Sappiamo che vincendo domani ci avvicineremo a qualcuna. Possiamo fare un bel passo in avanti".