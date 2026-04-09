Il Marsiglia ha deciso di cambiare il suo logo per stare al passo con i tempi, proprio come hanno fatto diversi club negli ultimi anni, tra i quali, per esempio, l'Inter. Parlando alla cena di gala del club francese, Alessandro Antonello, dg dell'OM, ha spiegato così la scelta: "Ci siamo posti domande difficili - la premessa dell'ex CEO dell'Inter -. Quali sono i simboli alla base di questo club? Quali elementi visivi della nostra storia trasmettono valori e non nostalgia? Come onorare i nostri 126 anni di identità mentre costruiamo qualcosa per il futuro? La risposta è ciò che vedete, un logo costruito sull'archeologia della nostra storia visiva. Dopo ventidue anni era necessario farlo perché il mondo è cambiato. Quando è stato creato il vecchio logo, non esistevano gli smartphone; non eravamo nel mondo digitale, ma in quello fisico. Oggi, tutto è digitale. Con questo logo siamo pronti per le sfide del futuro. Quando ci sono cambiamenti, alcuni sono favorevoli e altri no. Ma quando vedrete il logo sulla maglia, tutti capiranno quanto sia bello e accetteranno questa nuova identità".