L'ex portiere Marco Amelia, nel corso di un'intervista rilasciata a MilanNews.it, ha parlato della corsa Scudetto e di quella Champions: "Per lo Scudetto l’Inter è davanti. Può succedere di tutto ma 7 punti sono tanti, chi insegue deve vincerle tutte per sperare di recuperare. Per quanto concerne la corsa Champions, io credo che la Juventus sia favorita perché comunque il Como dovrà affrontare sia Inter che Napoli. Se poi dovesse fare risultato contro queste due squadre, allora è il Como che meriterebbe di andare in Champions".