Nonostante il momento storico negativo, il calcio italiano continua ad avere degli ammiratori in giro per l'Europa. Tra questi anche uno illustre, ovvero Unai Emery, manager dell'Aston Villa, che stasera sfiderà il Bologna per i quarti di finale di Europa League: "La Serie A è molto bella e difficile, con ottimi allenatori e squadre molto forti - ha detto il tecnico basco a Sky Sport -. La Nazionale, per circostanze che non conosco, non sta rendendo, ma ho tanto rispetto per l'Italia a livello di squadre club. Mi piace come sta evolvendo il calcio da voi. Ora in Italia ci sono due tendenze tattiche: il 5-3-2 vincente dell'Inter e del Milan di Allegri, poi ci sono le squadre che sfruttano molto l'uno contro uno con tanti duelli come Gasperini e Italiano. Mi attraggono molto e mi spronano a crescere, capire i motivi".