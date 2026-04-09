Giampiero Marini, che nella sua carriera da allenatore ha avuto modo di sedersi sia sulla panchina dell'Inter (vittoria della Coppa UEFA nel '94) sia su quella del Como, intervistato da La Provincia ha detto la sua sul confronto di domenica sera tra le due squadre che potrebbe pesare sulla lotta Scudetto e sul piazzamento Champions: "Chi vince? Un mese fa forse avrei risposto Como. L’Inter ha pagato l’eliminazione dalla Champions, guardando Inter-Atalanta ho notato che la squadra di Chivu era irriconoscibile. Affrontando i nerazzurri in quel momento il Como avrebbe avuto più chance. Adesso però l’Inter si è ripresa, ha recuperato Lautaro. Però non è detto, vediamo".