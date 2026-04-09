Mario Gila è un profilo che il Milan sta prendendo in considerazione per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Lo conferma il giornalista Matteo Moretto, precisando che la concorrenza per il centrale spagnolo, in scadenza nel 2027, è folta. I rapporti tra i rossoneri e la Lazio, aggiunge Moretto, sono tiepidi in questo momento, ma questo non esclude un'eventuale affare tra le parti. L'ex Real Madrid, club che peraltro vanta il 50% della rivendita, è stato accostato a più riprese anche all'Inter negli ultimi mesi.