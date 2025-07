Il mercato della Roma preoccupa Gian Piero Gasperini. E non solo per le difficoltà nella trattativa con il Palmeiras per Richard Rios (nome avvicinato anche all'Inter). Il tecnico giallorosso ha espresso le sue impressioni ai giornalisti presenti a Trigoria dopo la netta vittoria per 14-0 nell'amichevole contro il Trastevere: "Sono un po’ preoccupato - ha ammesso Gasp -. Ci sono state alcune vicissitudini, ma siamo in ritardo e ora dobbiamo recuperare - si lamenta Gasp dopo la partita -. In queste condizioni non è facile, mi aspetto ora una spinta perché la proprietà ha dato disponibilità. Ci vuole un’accelerazione. Conosciamo i profili che vogliamo prendere: tutti giovani, pimpanti e forti. Sono già otto giorni che abbiamo iniziato e ho avuto anche alcune defezioni derivate dal finale di stagione e da altri che sono andati via. Sono convinto che la società stia lavorando al meglio per colmare le partenze e che Massara stia lavorando per rispettare il programma. Capisco le esigenze di mercato ma tra un mese inizia il campionato e siamo indietro da quel punto di vista