Dopo aver perso matematicamente lo Scudetto, il Napoli ha svolto oggi un allenamento congiunto con la Scafatese, formazione neopromossa in Serie C dopo la stagione in Serie D. La partitella, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è chiusa sul 2-2: ospiti avanti 0-2, poi rimonta azzurra firmata da Giovane e da un’autorete.

Un test utile per Antonio Conte, che ha potuto ruotare diversi elementi della rosa in vista del finale di stagione, ricevendo anche indicazioni positive sul piano fisico e della condizione generale.

Le notizie più rilevanti arrivano però dall’infermeria e dai rientri. È tornato a lavorare dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo, mentre ha ritrovato il campo a inizio ripresa anche Antonio Vergara, entrambi assenti da diverse settimane e ora in fase di pieno recupero.

La loro gestione sarà fondamentale in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna, in programma lunedì alle 20:45. Il Napoli punta a blindare il secondo posto in classifica e soprattutto la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, obiettivo chiave anche in ottica economica per sostenere il mercato estivo.