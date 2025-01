Tegola pesante per il Napoli che nel corso dell'allenamento di ieri ha perso Mathías Olivera. Il laterale azzurro, che aveva accusato un risentimento muscolare, oggi si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. L'esito dei controlli ha evidenziato "una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra". Olivera ha già cominciato la riabilitazione e sarà out per il big match con la Juventus.