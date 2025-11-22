Massimo Orlando, interpellato da TMW Radio, ha espresso alcune convinzioni valutative sul derby di Milano in programma domani sera: "Bellissima partita. Il Milan contro le big ha sempre dimostrato di essere in grande condizione, le sa affrontare con la testa giusta. A Parma mi ha fatto paura invece, ma credo che Allegri abbia avuto il tempo di lavorare. Credo giochi Bartesaghi, se rientra Rabiot sarà più equilibrata. Il Milan non può permettersi di perdere, la botta sarebbe troppo forte, al di là della distanza in classifica".