Sulle disposizioni per le curve relative alle coreografie dei tifosi, il consigliere comunale Alessandro De Chirico ha parlato ai microfoni di MilanNews.it: "Abbiamo già assistito a derby senza coreografie né cori e il clima era decisamente sottotono - ha spiegato -. Da sempre le curve si sfidano con spettacoli degni della Scala del calcio, quasi sempre appannaggio della Sud (ride). Gli striscioni di sfottò fanno parte del contesto in un clima vivace e di "cuginanza". A Milano, 365 giorni all'anno, la rivalità è sana, a differenza di altre stracittadine. Non conosco i contenuti delle coreografie che avrebbero dovuto fronteggiarsi, ma vietarle è stata una scelta incomprensibile".