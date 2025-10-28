Il tecnico del Napoli Antonio Conte commenta così ai microfoni di DAZN l’1-0 sul campo del Lecce, arrivato pochi giorni dopo il successo sull’Inter: Queste partite non sono mai semplici, soprattutto dopo una gara come quella con l’Inter che ti prosciuga fisicamente e mentalmente. Qui a Lecce è sempre difficile, loro sono una buona squadra. Dovevamo gestire meglio il finale, anche se non abbiamo concesso molto. La testa viene prima di tutto”.

Sulla risposta caratteriale del gruppo: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, colpito un palo, poi nella ripresa è stata partita vera. C’era un rigore che poteva cambiare tutto, ma il nostro portiere è stato bravo. Ci prendiamo una vittoria pesante”.

Conte respinge le narrazioni che ridimensionano il cammino azzurro: “Si dimentica in fretta. Ci hanno detto che eravamo stati favoriti dagli infortuni altrui, ora siamo noi all’osso e qualcuno dice pure che ci fa bene… In porta ci è rimasto solo Milinkovic-Savic, e in estate c’era chi si chiedeva perché prendessimo un portiere forte”.