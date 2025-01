Momento di difficoltà per il Milan, che esce dallo Stadium di Torino con un'altra sconfitta. La vittoria della Supercoppa non ha dato quello slancio che l'ambiente sperava. Così Mike Maignan, estremo difensore del Diavolo, a DAZN: “Per me fino a che si gioca non è finito il campionato. Non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare di capire perché stasera non è andata bene. Finché il campionato non è finito non possiamo mollare”.