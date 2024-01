Scelto come atleta dell'anno della regione francese della Savoia dal quotidiano Le Dauphiné Libéré, l'attaccante del Milan Olivier Giroud si proietta al match di Europa League contro il Rennes dell'amico Steve Mandanda, ma rivolge un pensiero anche al cammino in campionato dei rossoneri: "C'è tanta concorrenza, l’Inter e la Juve stanno facendo una grande stagione. Noi stiamo cercando di tenere il passo della locomotiva. E il mio futuro? Non guardo oltre questa stagione“.