Piccolo passo avanti in classifica per Lecce e Genoa, che si spartiscono la posta in palio equamente nella gara domenicale delle 15 della 19esima giornata di Serie A: finisce 0-0 allo stadio via del Mare. La squadra di Marco Giampaolo si intasca un punto e appaia a quota a 17 il Cagliari, vittorioso a Monza nella sfida dell'ora di pranzo; Patrick Vieira, invece, allunga la striscia positiva a due risultati utili consecutivi agganciando il trenino di squadre a venti punti.