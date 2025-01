Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria per 2-0 dei bianconeri sul Milan.

"Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ogni allenamento e momento della giornata è per fare la partita e vincerla. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, partite così si vincono con tanto lavoro quotidiano di questi ragazzi che ringrazio e stanno migliorando perché lavorano con tanto impegno superando le molte difficoltà che abbiamo avuto - le sue parole -. Vittorie come queste sono la giusta ricompensa. L'ultima partita con l'Atalanta abbiamo commesso degli errori tecnici che danno fiducia all'avversario, oggi ne abbiamo concessi bene giocando molto bene. La squadra avversaria capisce che ha davanti una squadra con una buona fase difensiva e gioca bene a calcio mettendo intensità e la qualità per essere superiore".