Tra i tanti protagonisti del ventunesimo Scudetto dell'Inter che si sono espressi dopo la vittoria contro il Parma c'è anche Luis Henrique. Il brasiliano, arrivato a giugno dall'Olympique Marsiglia, pur tra alti e bassi ha fornito il suo contributo alla causa interista, specie nel momento della lunga assenza di Denzel Dumfries. E nelle parole riportate dal portale brasiliano Terra, Luis Henrique racconta la sua gioia per quello che rappresenta il suo primo titolo in carriera: "Essere campione italiano sarebbe già un traguardo enorme in qualsiasi circostanza. Rappresenta un passo molto importante nella mia carriera e la realizzazione di un sogno che coltivo da tanti anni. Tuttavia, vincere questo titolo nel modo in cui l'abbiamo fatto lo rende ancora più speciale".

Con la maglia dell'Inter, il giocatore ha collezionato 28 presenze ufficiali, di cui 17 da titolare. Inoltre, il brasiliano si è affermato come uno dei principali passatori della squadra, vantando una precisione nei passaggi del 90% e 21 passaggi chiave dal suo debutto. "Sono arrivato qui con grandi sogni e ora voglio consolidare ulteriormente il mio posto. Lavorerò per continuare a giocare di più e a dare il mio contributo con gol e assist. Vincere il campionato italiano mi ha dato ancora più motivi per proseguire su questa strada", ha concluso il giocatore ex Botafogo.