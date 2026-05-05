'Over land and sea'. Riprendendo una strofa di un coro che va per la maggiore nel mondo Gunners, cantato sulla melodia di ‘Land of Hope and Glory’ di Edward Elgar, i tifosi dell'Arsenal hanno lanciato un messaggio chiaro ai propri beniamini prima dell'inizio della sfida di ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Atletico Madrid, accompagnandolo ad una coreografia imponente esposta sulla East Stand prima dell'ingresso in campo delle due squadre.

La coreografia rappresentava nel dettaglio un vascello coi simboli dell'Arsenal che va contro una serie di galeoni con le insegne dei club affrontati dalla squadra di Mikel Arteta in questa competizione, tra i quali anche l'Inter, che è stata sconfitta per 3-1 dai londinesi nella fase campionato. 

Sezione: News / Data: Mar 05 maggio 2026 alle 22:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.