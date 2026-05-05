Intervistato da MilanNews.it, il giornalista esperto di materia finanziaria de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa ha risposto sull'importanza del ruolo dei dirigenti nel calcio, citando il presidente nerazzurro Beppe Marotta, dirigente di cui tesse le lodi.

La differenza la fanno i dirigenti?

"Sicuramente, senza andare a dare giudizi sul management del Milan, un dirigente che sa di calcio ed è da tanti anni nel calcio porta maggiori vantaggi. Adesso non voglio encomiare Beppe Marotta, però sicuramente ha ottenuto dei risultati proprio perché è un dirigente di alto livello. Gerry Cardinale deve saper dimostrare di poter raggiungere dei risultati con il Milan. Vedremo se qualificandosi tra le prime quattro, e avendo gli introiti della Champions, se darà un segnale sugli investimenti. Se invece il segnale sarà sempre quello delle ristrettezze allora per i tifosi non andrà bene. Ma si vedrà subito, finito il campionato si vedrà quali saranno gli investimenti del Milan se entrerà tra i primi quattro. Immagino che se non finirà tra le prime quattro la politica sarà ancora quella di un irrigidimento nella struttura dei costi. È fondamentale qualificarsi per la Champions".