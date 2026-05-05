"L’obiettivo della salvezza è stato raggiunto, ma la mentalità che vogliamo portare nelle ultime partite è quella giusta. Non vogliamo accontentarci: l’intenzione è continuare a fare bene, provare a conquistare punti e toglierci soddisfazioni sia a livello personale sia come squadra", ha detto Alessandro Circati nel post gara di Inter-Parma, come riporta ForzaParma.it, match che il difensore dei ducali poi analizza sottolinendo le difficoltà del match per via della forza dell'avversario: "Abbiamo affrontato la partita con l’idea di provare a vincere, contro un avversario di grande livello come l’Inter, che ha dimostrato durante tutta la stagione il proprio valore. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma abbiamo cercato di giocarcela con coraggio e personalità. Questo finale di campionato deve servirci per crescere ancora, consolidare quello che abbiamo fatto e migliorare".

Su Cuesta:

"È molto bravo a valorizzare ogni giocatore e a metterci nelle condizioni di esprimere al meglio le nostre qualità. Il lavoro che stiamo facendo con lui ci sta aiutando tanto, sia dal punto di vista individuale sia come gruppo".