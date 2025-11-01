Ai microfoni di Sky Sport, il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha raccontato le sue prime impressioni da allenatore bianconero: “C’è davvero tanto da fare. È un periodo intenso, anche perché ricorre il 128º anno di storia della Juventus. In questi primi giorni ho dovuto dare alcune indicazioni importanti: vedremo se si riveleranno quelle giuste”.

Sulla scelta tattica e sull’impiego di McKennie: “L’idea è quella di aumentare la qualità tecnica in campo, perché è attraverso la qualità che si costruiscono le belle partite e si può provare a vincere. Con Yildiz fuori, devo cercarla in altre zone del campo. Non abbiamo molti difensori disponibili, quindi serve anche qualcuno fresco che possa entrare”.

Sugli obiettivi stagionali e sulla lotta Scudetto: “Quando si parla di Juventus, è naturale pensare in grande. Dobbiamo confrontarci con la nostra storia e dare sempre il massimo finché la matematica ce lo permette. Tutti vogliono lottare per qualcosa, e per noi non può essere diverso”.