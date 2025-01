Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, Thiago Motta ha inquadrato così il big match della 22esima giornata di Serie A, che vede arrivare le due squadre separate da ben 13 punti: "La realtà è che oggi loro sono davanti meritatamente, è una grande squadra con un allenatore bravo - le parole del tecnico bianconero -. Noi ci siamo preparati per fare una grande prestazione con la prima in classifica, cercando sempre la vittoria".