Dopo tre anni, Oliver Giroud dice addio al Milan. Un addio che l'attaccante francese pronuncia ai microfoni di Milan TV, dove ripercorre le tappe della sua carriera rossonera, tornando sullo scudetto vinto nel 2022 ai danni dell'Inter. "Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan - esordisce l'ex Chelsea -. Io vado a continuare la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo".

Lasci l'Europa al top, da protagonista. È così che volevi lasciare questo livello di calcio?

"Non esattamente. Volevo lasciare con un trofeo. Sai quanto sono un competitore. Ho dato tutto per questa maglia dal primo giorni. Il più importante adesso è di tenere questo secondo posto. Non potevo sognare un primo anno meglio di così, con lo Scudetto, e tutte le emozioni favolose che abbiamo vissuto insieme. Sono molto molto orgoglioso".

Se ci fosse stato un copione per quest'avventura, l'avresti scritto così?

"Si, io firmo subito per lo Scudetto il primo anno, soprattutto dopo un po' di anni che non avevamo vinto. Quindi di questo sono molto orgoglioso".