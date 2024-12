"Nove vittorie di fila, una grande striscia. È difficile riuscirsi in Serie A, perché ogni partita ha degli equilibri difficili da superare. Stasera ci siamo riusciti in modo assolutamente meritato, contro una squadra forte e con giocatori che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Nei numeri siamo stati superiori, non ci siamo mai accontentati, mai abbiamo cercato di perdere tempo, pensando che il pari ci soddisfacesse. Non è una partita che può essere sporcata: l'Atalanta ha meritato di vincere". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato il risultato ottenuto ieri sera contro il Milan, battuto per 2-1, in conferenza stampa.

L’Atalanta è una squadra serena che sa che prima o poi il colpo lo trova, anche grazie alla profondità della rosa...

"Non è che la vittoria la trova perché casca dal cielo, la vittoria la cerca sempre, fino ai minuti finali. Non è che ci mettiamo a perdere tempo, ad andare a terra, a ritardare l’inizio del gioco. Vogliamo fare risultato sempre. Lookman è stato molto pericoloso, Retegui poteva fare il terzo gol. Ci sono state altre situazioni pericolose nel secondo tempo. Abbiamo subito veramente poco. È una vittoria che abbiamo cercato ed il fatto di averla ottenuta a poco dalla fine è una conseguenza. Non era facile battere questo Milan perché ha una squadra molto forte, e anche loro hanno una rosa molto profonda. Non ha timore di altre rose, a prescindere io la ritengo una delle più forti. Aver vinto contro di loro è una grande soddisfazione. Al di la di tutte le discussioni l’Atalanta ha meritato di vincere, punto".