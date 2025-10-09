Carlos Augusto non era presente nella formazione della Nazionale brasiliana provata da Carlo Ancelotti oggi, durante la seduta di allenamento alla vigilia dell'amichevole contro la Corea del Sud del 'Seoul World Cup Stadium' (kick-off alle ore 13 italiane). Stando alle informazioni raccolte da Globo Esporte, il ct verdeoro ha schierato Douglas Santos come terzino sinistro nella difesa a quattro a protezione di Bento completata da Vitinho, Eder Militao e Gabriel Magalhães.

Scelte che non sorprendono, anche se il laterale dell'Inter spera che Carletto gli regali i primi minuti nella sua gestione tra domani e il test con il Giappone di martedì prossimo. Intanto, l'ex Monza si gode ogni singolo momento con la selezione del suo Paese, come si può notare dal messaggio pubblicato su Instagram: "Sarà sempre un orgoglio", ha scritto.

PROBABILE BRASILE (4-2-4): Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo.