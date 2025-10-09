Titolare e match winner, Piotr Zielinski ha trovato ancora una volta il gol con la sua Polonia nell'amichevole di questa sera contro la Nuova Zelanda. Un gol bellissimo come è stato definito in patria del 7 interista e che il giocatore di Chivu ha commentato a margine del match: "Ogni partita nella squadra nazionale è qualcosa di unico e utile" ha detto a TVP Sport. "Ora recupereremo le forze per il match con la Lituania. Abbiamo fatto cose buone, altre volte abbiamo dato troppo campo ai nostri avversari. Non sottovaluterei il fatto che era un campo sul quale era difficile giocare, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Siamo felici di essere riusciti a vincere e che i nostri tifosi ci hanno supportato. Abbiamo molta qualità, penso che possiamo vincere perché siamo una squadra migliore" ha continuato prima di rispondere sull'eurogol.

"È stato un bel gol, è vero. Ma la cosa più importante è la vittoria. Il calcio è uno sport di squadra. Sono contento di aver potuto aggiungere un mattone per il nostro obiettivo, ma se non fosse stato per tutta l'azione di gioco e l'assist di Wszołek, non avrei segnato. La cosa più importante è che la Polonia oggi abbia vinto".