Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, si inserisce nella polemica a distanza tra Adrien Rabiot e l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo nata attorno all'opportunità di giocare Milan-Como a Perth, in Australia, a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia: "Il problema non è rappresentato dall'eccezionalità di una gara, le legittime riflessioni di un atleta non andrebbero messe polemicamente in relazione con i suoi guadagni, ma ascoltate e accolte con spirito costruttivo - ha spiegato Calcagno in una nota diffusa sui canali ufficiali dell'AIC -. Tutta la categoria ha sempre dimostrato un forte senso di responsabilità verso l’intero sistema, comprendendo la necessità di ricercare nuove fonti di ricavo. Il pensiero dei protagonisti esprime una sincera preoccupazione per la loro salute e per la qualità dello spettacolo offerto; calendari troppo serrati, con conseguenti sovraccarichi di lavoro, lunghe trasferte e insufficiente periodo di recupero, influiscono negativamente su questi aspetti e solo discutendone insieme si potranno trovare soluzioni che vadano a tutela degli interessi di tutti”.