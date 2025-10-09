Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore nerazzurro Antonio Sabato ha parlato così del momento vissuto dall'Inter:" La squadra si è ripresa fisicamente - ha esordito -, abbiamo visto giocatori interessanti davanti, quando lo scorso anno giocavamo con uno in meno quando dovevano giocare quelli. Non c'erano sostituti all'altezza, quest'anno ce l'abbiamo. Abbiamo un turnover anche diverso, e i giocatori importanti sono tornati in una condizione ottimale".

Che ne pensa della polemica Dimarco-Inzaghi?

"Preferisco un confronto faccia a faccia, non è bello parlare con un tecnico a distanza passando per i media. Abbiamo anche visto Frattesi, che è stato gestito 'particolarmente' dal Inzaghi. Se a un giocatore fai fare solo spezzoni di gara, la condizione ottimale non la raggiungerà mai".