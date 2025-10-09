Zlatko Dalic sceglie di confermare Petar Sucic a fianco del suo maestro Luka Modric nel centrocampo a due della Croazia che alle 20.45 sfiderà la Repubblica Ceca in quello che ha tutta l'aria di essere uno spareggio per il primo posto del girone L che garantisce l'accesso diretto al Mondiale 2026.

Alla stessa ora, al National Stadium di Ta' Qali, la Nazionale dei Paesi Bassi scende in campo per sfidare Malta con l'obiettivo di mantenere la testa del raggruppamento dopo la vittoria sofferta con al Lituania e il pari deludente con la Polonia. Per l'occasione, Ronald Koeman decide di puntare su Denzel Dumfries e di lascia in panchina Stefan de Vrij, preferendogli Jurrien Timber. 

Sezione: Focus / Data: Gio 09 ottobre 2025 alle 19:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
