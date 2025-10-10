Ieri sera, una Polonia sperimentale ha avuto ragione della Nuova Zelanda in amichevole grazie al gol del veterano Piotr Zielinski, schierato in campo come titolare e capitano dal ct Jan Urban. Che dopo la sfida di Chorzów ha offerto il suo commento a TVP Sport: "Temevo che non sarebbe stato facile far decollare la partita, e così è stato - le sue parole -. L'inizio è stato buono, ma poi c'è stata molta confusione. Poi abbiamo iniziato bene la ripresa e meno bene il finale di partita. Quando ci sono così tante sostituzioni, non è facile ingranare. Analizzeremo chi ha giocato e come: non c'è dubbio che alcuni hanno dato il meglio di sé e che altri non hanno fatto altrettanto bene. Ma non parleremo di questa partita per troppo tempo, perché domenica abbiamo la partita più importante (contro la Lituania verso il Mondiale 2026, ndr)".