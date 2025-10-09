L'Inter non ha bocciato Pepo Martinez, seppure sta valutando altri profili per la porta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra non ha ancora preso una decisione sul portiere spagnolo che nel corso della stagione, alternandosi a Sommer, avrà la possibilità di mettersi in mostra.

Se dimostrerà il suo valore, se la giocherà con chi arriverà l'anno prossimo perché tutto fa pensare che nell'estate 2026 Sommer possa lasciare l'Inter. Uno dei profili seguiti è quello di Elia Caprile del Cagliari.

Novità anche su Upamecano. Il Bayern Monaco non ha mollato e punta con insistenza al rinnovo del contratto in scadenza a giugno prossimo. All'Inter piace, ma la concorrenza è tanta in caso di fumata nera con il club bavarese. L'ingaggio potrebbe essere fuori portata per il calcio italiano.