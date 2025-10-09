Sabato sera, se il ct Vincenzo Montella deciderà di schierarlo nella gara tra Bulgaria e Turchia, Hakan Calhanoglu collezionerà la centesima presenza con la maglia della Nazionale del suo Paese, diventando il sesto a riuscirsi in tutta la storia. Un'avventura, ricorda BeIn Sports Turchia, iniziata il 6 settembre 2013, all'età di 19 anni, nella partita del girone di qualificazione della Coppa del Mondo 2014 contro Andorra, a Kayseri: il centrocampista dell'Inter sostituì Gökhan Töre all'82esimo per decisione dell'allora selezionatore Fatih Terim. 

