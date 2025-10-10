Gian Piero Gasperini ha parlato in esclusiva al Corsport. La sua Roma sarà la prossima avversaria dell'Inter al rientro dopo la sosta del campionato. "Viviamo il piacere di affrontare l’Inter da primi in classifica", dice il tecnico giallorosso.
Cosa o chi ti ha convinto ad accettare la Roma?
"Il fatto che a Roma c’è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c’è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c’è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo. Inoltre è un bel momento per gli stadi italiani che si sono nuovamente riempiti".
Mi hanno detto che quando t’incazzi non sei proprio simpatico.
"No, no. Diciamo che ho delle convinzioni, alcune certezze molto forti e tanti dubbi su altre cose, però dove ho delle certezze sicuramente le faccio valere".
Sei anche un mangia-arbitri.
"Ancora con questa storia degli arbitri, degli avversari, del pubblico delle altre squadre. Credo che una città di centoventimila abitanti desse fastidio là in alto. Bergamo è sicuramente una bella provincia, ma è grande come mezza Garbatella. È come se uno di questi popolosi quartieri di Roma giocasse in Europa contro Real Madrid, Barcellona, City, Psg, inglesi, tedeschi, francesi e tutto sommato in Europa andava ancora bene perché l’apprezzamento era palpabile. In Italia invece abbiamo cominciato a dare fastidio".
Non hai risposto.
"Ero il più esposto, dell’Atalanta chi riconoscevi? La proprietà non ama esporsi, i dirigenti anche. Alla fine arrivavo io e trovavo un plotone d’esecuzione".
Criticasti apertamente l’atteggiamento di Immobile e quello di Chiesa. Non hai mai fatto niente per renderti simpatico alle tifoserie avversarie. Anche alla Roma non eri amatissimo.
"Non pesavano gli episodi, andavi a Firenze era così, a Milano idem. Torino, Napoli, Bologna, mai avuto sconti da nessuno. L’Atalanta ha tolto tanto a tanti e quindi era naturale che fosse accompagnata da antipatie diffuse".
Un altro dei tanti luoghi comuni che ti circondano riguarda i giocatori da non acquistare quando provengono dalle tue squadre. Chissà cosa gli fanno a Bergamo, quali stregonerie si saranno inventati. C’è anche chi sospettava che vi dopaste.
"Stai scherzando?".
No: riporto voci.
"Chi ha soltanto pensato una cosa del genere ha offeso una società, il sottoscritto, uno staff e un gruppo di giocatori, il loro lavoro. Quando non si sanno trovare le risposte si ricorre alle maldicenze e alle peggiori fantasie. Noi siamo sempre stati puliti. Io credo nel rispetto delle regole dello sport. Il doping lo combatto da sempre... Sul campo odio le simulazioni. Detesto ogni forma di sotterfugio, il gioco sporco. Sono tutti attentati allo sport che amo più, che tutti quanti amiamo e consideriamo parte della nostra vita. Per questo mi incazzo spesso. Una cosa è l’abilità tecnica, altro la furbata, la simulazione. La ricerca del dribbling in area per andare a prendere il rigore rientra nel campo delle abilità... E poi non sopporto il Var che mi allontana dal calcio per come l’ho sempre inteso".
Ce ne siamo accorti.
"Regole che resistono da centocinquant’anni e forse più andrebbero assolutamente difese e tutelate. Siamo in un momento storico in cui nuove situazioni e singolari interpretazioni hanno creato solo confusione, il pubblico fatica a distinguere il fallo dal non fallo, un cartellino da un non cartellino".
Quindici punti in sei partite, alcuni dicono che hai avuto culo.
"Quello non fa male. È una bella dote, devo dire che ci sono state altre squadre che hanno ribaltato o vinto partite nei minuti finali. Nella sconfitta non siamo stati fortunati, in alcune vittorie, sì. Però è una cosa abbastanza comune".
Ritrovi Bailey e Dybala sembra che stia benino.
"Sul nostro attacco si è detto tanto, ma abbiamo fatto due gol domenica, a Firenze. È evidente che fino ad oggi Dybala, Pellegrini e Bailey ci hanno dato due mezzi tempi in tre. Recuperandoli, la nostra qualità aumenterà sensibilmente. La qualità di Dybala è veramente da top. Pellegrini è un giocatore di assoluto valore. E Bailey ci darà una grossa mano. Siamo stati un po’ sfortunati con Bailey. Con quei tre e Dovbyk avremo un altro spessore. Perché nel calcio il tutto è valorizzato dal gioco d’attacco".
A voler essere realisti, la tua squadra non è da Champions.
"Non lo è. Questo aumenta il merito, no? Il merito di questi ragazzi. E nel frattempo è chiaro che ci auguriamo di crescere, lo sappiamo anche noi che il nostro primato è abbastanza casuale. Le partite le abbiamo giocate però, non è che ce le ha regalate nessuno. Adesso iniziano gli scontri diretti, ci si misura con le realtà più importanti, però è vero che questa squadra può migliorare, ha dei margini notevoli".
A Bergamo impiegasti poco tempo per far girare la squadra come desideravi. Oggi non riconosco ancora una formazione di Gasperini, vedo un gruppo che lotta, ha un’anima e cerca il risultato.
"Il calcio è cambiato, oggi è molto più difficile, ti devi adattare molto di più perché c’è un pressing esasperato che prima apparteneva a noi e adesso all’ottanta per cento delle squadre. E non è un caso che sia cambiata anche la mentalità in Italia. Tutti investono sull’attacco. La Juventus ha tre attaccanti fortissimi ed è andata a comprarne altri tre, il Napoli ha preso Lucca, Hojlund, Lang. L’Inter ha quattro punte di primo livello e ha speso in quel settore. Il Milan ha preso attaccanti, la Fiorentina pure, l’Atalanta Sulemana e Krstovic. Prima tutti acquistavano difensori. Nel costruire la squadra si partiva dalla difesa, poi i centrocampisti e se avanzava qualcosa la punta. O le punte. Su questo aspetto c’è stata una discussione per anni con l’Atalanta e quando han preso Zapata siamo andati in Champions. Con Muriel ci siamo tornati, quindi abbiamo puntato su De Ketelaere e Scamacca e abbiamo vinto l’Europa League. Quando hai gli attaccanti forti ti diverti, anche questo è probabilmente un segnale che il calcio è cambiato. È un calcio più difficile, magari meno bello. Se guardi all’estero la tendenza è ancora più esasperata. Solo nell’ultima sessione hanno speso centinaia di milioni per dotarsi di centravanti forti".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:00 INTER-ATLETICO, oggi AMICHEVOLE in LIBIA: le ULTIMISSIME. Un BIG OUT, occhi su DIOUF e non solo
- 11:44 Koeman: "Dumfries più pericoloso dopo l'uscita di Frimpong? Una coincidenza. Denzel sta migliorando in un aspetto"
- 11:30 Ibrahimovic: "Il Milan deve tornare in Europa. Chivu? Non deve vincere. Lo scudetto..."
- 11:16 CdS - Trittico di fuoco: Chivu prepara tre Inter differenti al rientro dalla sosta. Esposito-Bonny a Roma, Lautaro in Champions, Thuram a Napoli
- 11:02 CdS - Stankovic jr: figliol prodigo interista. Chivu e Kolarov due grandi sponsor per il ritorno a Milano
- 10:48 Gagliardini: "Mesi non semplici quest'estate. Handanovic punto di riferimento"
- 10:34 De Bruyne: "Di me e Conte si è parlato molto. Ci sono momenti in cui la pensi diversamente ma..."
- 10:20 Vecchi: "Inter U23, ecco i nostri obiettivi per la stagione. Da anni parlavo di seconde squadre perché..."
- 10:06 Inter-Atletico Madrid, i convocati di Simeone: diversi big con il "Cholo"
- 09:52 Casarin: "Tecnologia? Giusto: ormai solo l'arbitro non vedeva la moviola"
- 09:38 TS - Inter-Atletico, occasione per quattro. Dubbi sulla posizione di Diouf
- 09:24 TS - Inter-Atletico, non solo calcio. Tanti vip a Bengasi e Zanetti farà... il commentatore
- 09:10 CdS - Test con l'Atletico: gli occhi di Chivu su Luis Henrique e Diouf
- 08:56 GdS - Inter più asciutta e tonica: Lautaro e Dimarco di nuovo al top. Ma non solo...
- 08:42 Gasperini: "Viviamo il piacere di affrontare l'Inter da primi in classifica. L'attacco valorizza il gioco: Chivu ha quattro punte di primo livello e ha speso lì"
- 08:42 GdS - Bonny è super: i numeri parlano chiaro. Lontani i tempi di Arnautovic, Correa e Taremi
- 08:28 Dumfries: "Cambio con la Cremonese? Normale l'incazzatura. Dopo la sosta inizia un ciclo di partite difficili"
- 08:14 GdS - Oggi Inter-Atletico a Bengasi: Chivu con i reduci e tanti baby. Out pure Sommer
- 08:00 Platini: "Avevo firmato con l'Inter, poi è saltato tutto perché gli stranieri non potevano arrivare in Italia"
- 00:00 Da Seedorf a De Boer, la preistoria da non ripetere
- 23:50 Niente Italia per Soulé: il giallorosso non cambia idea e continua ad aspettare l'Argentina
- 23:40 Si ferma il sogno azzurro di Mosconi e Iddrissou al Mondiale U20. L'Italia di Nunziata perde 3-0 con gli USA
- 23:35 Zielinski dopo l'eurogol con la sua Polonia: "Ogni rete è unica. La cosa più importante però è aver vinto la partita"
- 23:30 Romano: "L'Inter non ha bocciato Martinez. Da Caprile a Sommer: ecco la situazione. E su Upamecano..."
- 23:16 Lucarelli: "Pio Esposito? La forza è quella di mettere questi calciatori nelle condizioni migliori"
- 23:03 Arnautovic, poker per la storia a San Marino: ora è lui il principe dei bomber dell'Austria
- 22:49 InterNazionali - Zielinski fa gol con la Polonia, Dumfries assist per il 4-0 contro Malta. Solo 0-0 per la Croazia di Sucic
- 22:34 Mondiali in inverno, arriva l'apertura della FIFA: "Ci riflettiamo, in Qatar esperimento riuscito"
- 22:20 Etienne Eto'o: "Ci sono alcune piccole cose in cui somiglio a mio padre. Ma voglio fare la mia carriera"
- 22:06 Sabato: "L'Inter si è ripresa. Dimarco-Inzaghi? Meglio un confronto faccia a faccia"
- 21:52 Linus: "Se fossi Sala straccerei il contratto per il nuovo stadio e terrei San Siro. Mia moglie da architetto però..."
- 21:38 Dovbyk: "Il rigore sbagliato contro il Lille primo mio momento spiacevole. Mi pento di non aver tirato il terzo"
- 21:24 fcinSpinaccè, impatto sorprendente con il professionismo. L'Inter ha già in mente il percorso per lui
- 21:10 La UEFA replica ad A22 Sports Management: "Nessun piano per modificare la Champions League"
- 20:56 Martina Calvo, la Niña Maravilla del padel, svela: "Ho giocato con l’Osasuna e in Italia tifo Inter"
- 20:40 Nazionale italiana, Tonali: "Gattuso ci ha ridato coraggio. Futuro in Italia? Non chiudo la porta"
- 20:26 Italia U21, Baldini: "Domani dovrò lasciare cinque ragazzi in tribuna e mi pesa molto"
- 20:12 Galante: "Chivu mi sta piacendo, bravo a entrare nella testa dei giocatori. Pio Esposito ha la testa giusta"
- 19:56 Polonia, alle 20.45 il test amichevole con la Nuova Zelanda: Piotr Zielinski in campo da capitano
- 19:42 Rep. Ceca-Croazia, Sucic titolare nello spareggio per il 1° posto. Paesi Bassi, Dumfries dal 1' e De Vrij in panca con Malta
- 19:28 Argentina-Venezuela, Lautaro titolare con Julian Alvarez. Chance per Nico Paz nel tridente d'attacco di Scaloni?
- 19:14 Dimarco: "Nuno Mendes e Theo fortissimi, mi piace osservarli per un motivo. Non giudico un terzino in base al 'piede'"
- 19:00 Rivivi la diretta! BONNY e PIO, dietro la THULA ora c'è VITA: FOCUS sull'ATTACCO. Domani INTER-ATLETICO: le ULTIME
- 18:49 Turchia, Calhanoglu pronto a entrare nel club dei giocatori con 100 presenze: in Bulgaria la prima occasione
- 18:35 Nel 2026 arriva 'Inter The Opus', un tributo senza precedenti alla storia del club nerazzurro
- 18:21 AIC, Calcagno: "Riflessioni di Rabiot legittime, non andrebbero messe in relazione con i suoi guadagni"
- 18:07 Nuovo format Champions League, A22 Sports conferma le trattative con la UEFA. Ma non c'è un accordo
- 17:53 Al-Khelaifi: "Il calcio è passione, amore: qui per costruire ponti, non conflitti"
- 17:39 La smentita di Cannavaro: "Fake news sull'ingaggio, in Uzbekistan progetto serio"
- 17:24 Cristante: "Con la Roma non siamo accreditati per lo Scudetto, ma lavoriamo per colmare il gap"
- 17:10 Corea del Sud-Brasile, prove di 4-2-4 per Ancelotti: Douglas Santos a sinistra, Carlos Augusto dalla panchina
- 16:55 Serie A, Pulisic MVP di settembre: battuti Dimarco e altri quattro candidati
- 16:40 Iddrissou: "Thuram tra i miei modelli, mi piacerebbe far parte dell'Inter U23. Mondiale? Ho chiesto scusa per l'espulsione"
- 16:26 Skriniar: "Fenerbahce prima scelta da subito. L'esonero di Mourinho? Neanche lui se lo aspettava"
- 16:12 fcinDimarco, avvio super: in Serie A nessuno come lui. E procedono i dialoghi per il rinnovo: i dettagli
- 15:58 Inter-Atletico Madrid, l'amichevole di Reconstruction Cup sarà visibile in TV: ecco dove seguirla
- 15:44 Read e l'ammirazione per Dumfries: "Un esempio". Poi scherza: "In futuro dovrà preoccuparsi del suo posto in Nazionale"
- 15:30 Nesta: "L'Inter sparì dopo il 5 maggio. Non volevo andare al Milan, poi vinsi la Champions"
- 15:16 Infantino: "Nuovi stadi in Italia, a Milano è stata presa una decisione importante. Bisogna andare tutti quanti a casa se..."
- 15:02 Serie A, svelato il gol del mese di settembre: vince il tiro da fuori di Adzic che ha deciso Juve-Inter 4-3
- 14:49 EFC, Marotta a Sky: "Abbiamo accolto con entusiasmo il ritorno nell'associazione di un grande club come il Barcellona"
- 14:34 Caso plusvalenze, il legale di De Laurentiis: "Frasi decontestualizzate. Caso Osimhen diverso da Manolas"
- 14:20 Gravina alla presentazione del 'Nuovo Museo del Calcio': "La memoria non è nostalgia, ma responsabilità"
- 14:06 Dimarco alla Rai: "Dobbiamo vincerle tutte e farci trovare pronti. Gattuso trasmette senso di appartenenza"
- 13:52 SM - Lautaro ad Appiano con 24 ore di ritardo, ma all'Olimpico vuole esserci. Domani occasione per Diouf e LH
- 13:38 Infantino: "Italia-Israele? Ora c'è un cessate il fuoco, di cui tutti dovrebbero essere felici"
- 13:24 A. Stankovic rivela: "Ho rifiutato la Nazionale italiana, ho sentito Dimarco. Seguo sempre l'Inter"
- 13:10 Di Gennaro: “L'Inter ha l’organico più forte del campionato. Pio presente e futuro, Bonny attaccante completo”
- 12:56 EFC, Marotta eletto nell'Executive Board: "L'Inter ha un ruolo rilevante, rappresentarla in questo contesto è un onore"
- 12:42 Evani: "Squadre Under 23 funzionali alla crescita? Io vedo altri tipi di giocatori"