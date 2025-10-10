Il 10-0 con cui l'Austria ha annichilito San Marino ieri sera ha visto come grande protagonista Marko Arnautovic, autore di un poker da ricordare. Quattro gol che hanno permesso all'attaccante della Stella Rossa di diventare il capocannoniere all time nella storia della sua Nazionale. Traguardo celebrato anche da Marcus Thuram, suo ex compagno all'Inter nelle scorse due stagioni: "King Arna, Legend", ha scritto Tikus su Instagram. Aggiungendo anche l'emoticon di una capra, GOAT in inglese, ovvero l'acronimo di 'Greatest of All Time'.