Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. "Per quello che si è visto nelle prime otto gare, posso dire che il gruppo lavora bene. Sta facendo dei passi avanti ed è formativo poterci confrontare con squadre di C. Ci costringono ad andare sempre più forte. I ragazzi lo stanno facendo, i risultati sono soddisfacenti".

Vecchi ritiene le seconde squadre "uno step fondamentale. Lo dicevo già anni fa, non solo adesso. La maggior parte dei ragazzi ha bisogno di questo percorso di crescita. Ci sono calciatori che dalla Primavera vanno in prima squadra o in serie B, ma le seconde squadre permettono ad altri giocatori di continuare la formazione nel proprio club. Ed è un vantaggio perché c’è tempo per aspettarli e valorizzarli. In altre realtà non è sempre così".

Secondo il tecnico, "l’Under 23 ha anche come obiettivo quello di mantenere la categoria. Quest’anno per noi è una prova su tutto quello che riguarda l’organizzazione. La base sulla quale partire era formare una squadra competitiva, che senza patemi ci permettesse di restare in C. All’interno di tutto questo anche valorizzare il più possibile i giovani che escono dal nostro vivaio".