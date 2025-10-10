L'Inter è atterrata in Libia attorno alle 13, anticipando, dunque , 'arrivo a Bengasi rispetto al programma precedentemente definito sfruttando l'occasione di un volo disponibile in mattinata. Stessa scelta per l’Atletico Madrid, avversaria dei nerazzurri stasera, nell'amichevole valida per la 'Reconstruction Cup'. Il fischio d'inizio è previsto per le 18 italiane. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 13:24
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
