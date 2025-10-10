Inter-Atletico Madrid sarà una grande chance per almeno quattro giocatori nerazzurri di mettere dubbi nella testa di Cristian Chivu. Secondo Tuttosport i riflettori saranno puntati soprattutto su Josep Martinez, Yann Bisseck, Andy Diouf e Luis Henrique. Saranno titolari anche Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Bonny, ma questi ultimi sono già più inseriti nelle gerarchie del tecnico.

L'estremo difensore ha finora giocato due volte in campionato, più o meno la stessa sorte di Luis Henrique, che in Champions è rimasto sempre in panchina. Al brasiliano si chiede maggiore intraprendenza. Bisseck va a caccia di una ritrovata fiducia. Ha davanti Akanji, non è stato brillantissimo contro l'Udinese ma contro lo Slavia Praga ha giocato bene e il suo recupero è importante.

Infine Diouf, 11' contro il Torino e 15' contro la Cremonese, con buone iniziative ma anche una palla persa da cui è arrivata la rete grigiorossa. Il 5 settembre aveva invece segnato contro il Padova in amichevole. Da capire se giocherà mezzala nel 3-5-2 o da trequartista nel 3-4-2-1.