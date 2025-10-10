Saranno 10 i giocatori della prima squadra oltre a diversi elementi di Under-23 e Primavera che stasera si metteranno a diposizione di Chivu per l'amichevole in Libia con l'Altetico di Simeone. Tra gli aggregati, come spiega il Corsport, ci sono Spinaccè, Zarate, Abitabile e Cinquegrano. Non faranno parte della trasferta lampo sia Sommer sia Thuram. Il primo ha accusato ieri un leggero stato influenzale mentre il secondo rimarrà alla Pinetina per continuare le terapie di recupero dopo il problema alla coscia sinistra.

Quella con iu Colchoneros è una sorta di antipasto della sfida che ci sarà a Madrid il prossimo 26 novembre per la fase campionato della Champions. "Stasera Chivu sfrutterà il test per ruotare tutti gli elementi a disposizione, con un occhio di riguardo per Luis Henrique e Diouf. Il brasiliano e il francese fin qui hanno avuto poco spazio e il tecnico vuole inserirli quanto prima nelle rotazioni, avendo bisogno di tutti nell’arco di una stagione così lunga. Sarà un test anche per quei giocatori che potranno essere protagonisti alla ripresa contro la Roma a partire da Acerbi, Mkhitaryan e Bisseck mentre per il forfait dello svizzero non ci sarà l’alternanza in porta tra Sommer e Martinez", si legge.