Nico Paz potrebbe giocare la sua seconda partita da titolare nella Nazionale maggiore argentina, impegnata in amichevole contro il Venezuela sabato notte (orario italiano). Lo riporta Tyc Sports, spiegando che il rapido adattamento al gruppo e la comprensione superiore del gioco del fantasista del Como hanno convinto lo staff tecnico di Lionel Scaloni a considerare la possibilità di schierarlo nel tridente offensivo con Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Una scelta facilitata dal fatto che Lionel Messi, affaticato dagli ultimi impegni in MLS con l'Inter Miami, dovrebbe accomodarsi in panchina-

PROBABILE ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Senesi, Nicolás González; Mac Allister, Paredes, Enzo Fernández/Giovani Lo Celso; Nico Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.