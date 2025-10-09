Nato a Perugia da famiglia pugliese ma milanese di adozione, il comico Linus è intervenuto sul podcast 'De Core' per un'introspezione sulla sua città, appunto, Milano. Tra i vari argomenti trattati e i ricordi del passato, Pasquale Di Molfetta ha parlato anche di San Siro.

Se domani ti svegliassi sindaco di Milano qual è la prima cosa che faresti?

"Straccio il contratto di San Siro per fare il nuovo stadio e tengo quello vecchio. Mia moglie è architetto, odia il calcio e abitiamo a 800 metri dallo stadio, abbiamo questa ombra. La sera ceniamo molto presto e mi piace guardare il Tg3, mi piace sapere le cose della mia città. Tutte le sere da anni c’è un servizio sullo stadio di San Siro e mia moglie dice 'ma buttatelo giù, ma perché tu lo trovi bello?'. Sì, perché secondo me ha un suo fascino legato alla sua storia".

