Stando alle ultime che arrivano dal ritiro dell'Argentina in quel di Miami, Lionel Scaloni sarebbe orientato a schierare in attacco il tridente Julian Alvarez-Lautaro Martinez-Nico Paz nella gara amichevole contro il Venezuela di domani notte (ora italiana). In quel caso verrebbe concesso un po' di riposo a Lionel Messi, di cui il ct dei campioni del mondo ha parlato così durante la conferenza stampa della vigilia: "Non abbiamo ancora deciso la squadra titolare, la decideremo nell'ultimo allenamento. Sono partite che utilizzerò per fare delle prove, vorrei provare diverse alternative sempre rispettando l'avversario. Poi con Messi abbiamo parlato e parleremo ancora, così come facciamo con tutti. Abbiamo molti dei migliori giocatori al mondo. Ci piace guardarli giocare ogni giorno".